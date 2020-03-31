Merkez Bankası ek tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
31.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:30
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
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Kaynak: İHA