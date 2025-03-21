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MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU 2025: 21 Mart dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI!

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU 2025: 21 Mart dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI!
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 21 Mart 2025 Cuma CANLI döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 21 Mart 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 13:41 itibariyla yüzde 0,51 artışla 38,0096'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU 2025: 21 Mart dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI!Dolar kuru ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,16 artarak 41,2636'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU 2025: 21 Mart dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI!Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,23 değer kaybıyla 49,1616'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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