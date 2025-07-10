MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI! 10 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Sterlin kaç TL? - SON DAKİKA

MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI! 10 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Sterlin kaç TL? - SON DAKİKA
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Euro kaç TL? Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 10 Temmuz 2025 Perşembe Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 10 Temmuz 2025 Perşembe itibarıyla euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 20:01 itibariyla yüzde 0,06 değer kazanarak 40,0673'ten işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI! 10 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Sterlin kaç TL? - SON DAKİKAEuro ve dolar ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,04 değer kazanarak 46,9553'ten işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI! 10 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Sterlin kaç TL? - SON DAKİKAMerkez Bankası canlı döviz kurları

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,03 artarak 54,4899'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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