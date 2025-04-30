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Merkez Bankası CANLI döviz fiyatları | 30 Nisan 2025 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? DÖVİZ KURLARI SON DAKİKA!

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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 30 Nisan 2025 Çarşamba canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 30 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:53 itibariyla yüzde 0,08 artışla 38,5016'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası CANLI döviz fiyatları | 30 Nisan 2025 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? DÖVİZ KURLARI SON DAKİKA!Merkez Bankası CANLI döviz fiyatları

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,36 artışla 43,9570'den işlem görüyor.

Merkez Bankası CANLI döviz fiyatları | 30 Nisan 2025 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? DÖVİZ KURLARI SON DAKİKA!Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,03 artarak 51,5502'den satılıyor.

Merkez Bankası CANLI döviz fiyatları | 30 Nisan 2025 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? DÖVİZ KURLARI SON DAKİKA!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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