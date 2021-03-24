Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu

24.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:56
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk icraatı, Ağbal'ın atadığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden almak oldu. Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine ise yine Ağbal'ın kızağa çektiği Doğan Başar'ı atadı.

Naci Ağbal'la arası açık olduğu öne sürülen Kavcıoğlu'nun piyasalara güven kazandırmak adına ilk icraatının ne olacağı merakla bekleniyordu. Sözcü'de yer alan habere göre, Kavcıoğlu, ilk icraatında eski Başkan Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı.

AĞBAL'IN KIZAĞA ÇEKTİĞİ İSMİ ATADI

Henüz piyasalara dönük bir hamle yapmayan Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine ise Ağbal'ın görevden alıp kızak görev olan danışmanlığa çektiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Doğan Başar'ı yeniden atadı.

AĞBAL OCAK AYINDA GÖREVDEN ALMIŞTI

Ağbal, genel müdürlükte birinci yılını henüz dolduran Başar'ı geçen ocak ayında görevden alıp danışmanlık pozisyonuna çektikten sonra yerine genel müdür yardımcısı Hüseyin Aktay'ı vekaleten atamıştı.

İlgili Haberler

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız
Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım
Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi
Haber Yorumları (2)
HÜSNÜ: Helal olsun adam gelir gelmez hemen icraatlara başladı ve dolar 8 TL ye kadar düştü. İşte ekonomi böyle yönetilir, işi bilen adamı başa getir sana doları 8 TL den 9 TL ye hatta 10 TL ye düşürür.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
OGUZ: yetkısi olanın bilgisi yok. bilgisi olanın yetkısı yok sözü ne kadar dogru söylenmiş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Jason Statham İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:57:54. #1.16#
title