Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Mevcut gelişmeler para politikasında hareket ic¸in bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor. Bu c¸erc¸evede Para Politikası Kurulu ac¸ıklanan bu¨tu¨n verileri analiz ederek, ortak akıl ve istis¸are c¸erc¸evesinde uygun kararı verecektir.

Kaynak: AA