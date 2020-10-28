Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi
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Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi

28.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:11

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, rekor üstüne rekor kıran dolarla ilgili "Kurdaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna "Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana sürekli bir yükseliş eğiliminde olan dolar ve euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün dolar 8,32 ile euro ise 9,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kurlardaki yükseliş bir türlü durdurulamıyor.

MERKEZ'İN ENFLASYON YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bugün yılın son enflasyon raporunu tanıtımını yaptı. Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 8,9'dan yüzde 12,1'e, 2021 sonu enflasyon tahminini ise yüzde 6,2'den yüzde 9,4'e yükseltildiğini açıkladı.

"KURDAKİ YÜKSELİŞİ ÖNGÖREBİLİYOR MUYDUNUZ?"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, "Kurdaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz? Bir ara toplantı söz konusu olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Döviz kurundaki hareketler bir çok faktörden etkileniyor. Merkez Bankası finansal istikrar ve fiyat istikrarı açsından konuya yaklaşıyor. Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok. Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarının sonucunu görmeye ve beklentiler oluşmaya başladığında kurun normalleşmeye başladığını görebiliriz. Ciddi sıkılaştırma politikası yürüttük bunun etkilerini kısmen gördük hala da sıkılaştırma eğilimimiz devam ediyor. Enflasyonu iyileştirmeye yönelik gerekli olduğunda tüm farklı kanallardan politika faizi de dahil olmak üzere gerekli adımları atabiliriz. Burada kendimizi sınırlamıyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için zaman zaman Merkez Bankası'nın kredibilitesi, güveni veya enflasyon hedefleri ile ilgili tartışmalar yaşanabilir. Biz para politikasındaki sıkı duruşumuzu devam ettirerek zaman içinde güven artırma sürecinde olacağız. İletişimi daha fazla yapmayı düşünüyoruz."

Merkez Bankası Başkanı, 'Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Haber Yorumları (11)
CAN: Hiç utanmıyorsunuz deyilmi döviz uçup gitiiiii
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ZODDİK AMERİKALI: Ohhh very nice good saldım çayıra mevlam kayıra devam uyuyun nasıl olsa tuzunuz kuru
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EMEKLİ: Bunlar daha iyi günlerimiz
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