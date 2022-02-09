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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerle video konferans yöntemi ile gündemdeki ekonomik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerle video konferans yöntemi ile gündemdeki ekonomik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleri ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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