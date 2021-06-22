Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) ziyarette bulunarak küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) ziyarette bulunarak küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TBB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol