Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanıyor! Gündemde iki konu var - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanıyor! Gündemde iki konu var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. Gündemde, 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması yer alacak.

Merkez Bankası Genel Kurul'u olağanüstü olarak toplanıyor. TCMB'nin bugün gazeteye verdiği ilana göre Nisan ayında yapılması planlanan toplantı öne çekilerek 3 Şubat'a alındı.

SANAL KATILIM OLACAK

Kritik toplantıda 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması gündeme alınacak. Üyelerden toplantıya pandemi nedeniyle elektronik ortamda katılmaları istendi.

DAVET İLANI YAYIMLANDI

Merkez Bankası toplantı tarihini gazeteye verdiği ilanla duyurdu. İlanda, "Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilir" denildi.

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanıyor! Gündemde iki konu var

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Haber

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