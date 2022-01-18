Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanıyor! Gündemde iki konu var
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. Gündemde, 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması yer alacak.
Merkez Bankası Genel Kurul'u olağanüstü olarak toplanıyor. TCMB'nin bugün gazeteye verdiği ilana göre Nisan ayında yapılması planlanan toplantı öne çekilerek 3 Şubat'a alındı.
SANAL KATILIM OLACAK
Kritik toplantıda 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması gündeme alınacak. Üyelerden toplantıya pandemi nedeniyle elektronik ortamda katılmaları istendi.
DAVET İLANI YAYIMLANDI
Merkez Bankası toplantı tarihini gazeteye verdiği ilanla duyurdu. İlanda, "Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilir" denildi.