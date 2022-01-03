Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası, doların uzun zaman sonra 14,66'yı görmesi sonrasında 13 Aralık'ta piyasaya 4. kez müdahale bulunmuştu. İlk müdahalede 844 milyon dolar, ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklayan Merkez, bugün yaptığı açıklamayla dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolar sattığını duyurdu. Böylece ilk 4 müdahalenin toplam büyüklüğü 5 milyar 47 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle aralık ayı içinde piyasaya 5 kez müdahalede bulundu. İlk müdahalenin yapıldığı 1 Aralık tarihinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalenin yapıldığı 3 Aralık tarihinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalenin yapıldığı 10 Aralık tarihinde 687 milyon dolar satan Merkez Bankası, bugün ise 13 Aralık tarihinde yaptığı dördüncü müdahalede ne kadar dolar sattığını açıkladı.

Merkez Bankası, 13 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 3,12 milyar dolar olduğunu duyurdu. Böylece ilk dört müdahalede satılan dolar miktarı 5 milyar 47 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası dördüncü müdahalesini 13 Aralık'ta, beşinci müdahalesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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