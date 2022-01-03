Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı

Merkez Bankası, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle aralık ayı içinde piyasaya 5 kez müdahalede bulundu. İlk müdahalenin yapıldığı 1 Aralık tarihinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalenin yapıldığı 3 Aralık tarihinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalenin yapıldığı 10 Aralık tarihinde 687 milyon dolar satan Merkez Bankası, bugün ise 13 Aralık tarihinde yaptığı dördüncü müdahalede ne kadar dolar sattığını açıkladı.

İLK DÖRT MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası, 13 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 3,12 milyar dolar olduğunu duyurdu. Böylece ilk dört müdahalede satılan dolar miktarı 5 milyar 47 milyon dolar oldu.

17 GÜNDE 5 KEZ MÜDAHALE ETTİ

Merkez Bankası dördüncü müdahalesini 13 Aralık'ta, beşinci müdahalesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet