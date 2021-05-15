Merkel, İsrail'i hedef alan roket saldırılarını "roket terörü" diyerek sert sözlerle kınadı

İsrail ile Gazze'deki silahlı örgütler arasındaki savaşın büyümesine bağlı olarak dünya çapında İsrail karşıtı protestolar düzenlenirken, Almanya Başbakanı Merkel Sözcüsü'nden İsrail'in roket saldırısını kınayan açıklamalar geldi. İsrail'i hedef alan roket saldırılarını kınayan Başbakan Angela Merkel, Almanya'da antisemitik gösterilere müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İsrail'i hedef alan roket saldırılarını kınayan Almanya Başbakan Angela Merkel, ülkede antisemitik gösterilere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. Federal hükümetin olağan basın toplantısında yapılan açıklamada, "Sayın Başbakan Merkel, İsrail'e süren roket saldırılarını en sert ifadelerle kınıyor" diyen Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bu saldırıların derhal son bulması gerektiğine vurgu yaptı.

''BUNLAR TERÖR SALDIRISIDIR''

Seibert, "Bunlar terör saldırılarıdır ve bu saldırıların tek hedefi ayrım gözetmeksizin ve acımasızca insan öldürmek ve korku yaymaktır. Böyle bir terör hiçbir şeyle gerekçelendirilemez. Alman hükümeti, İsrail'in bu saldırılar karşısındaki meşru müdafaa hakkını desteklemektedir" dedi.

ALMANYA'DAKİ GÖSTERİLER İÇİN UYARI

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'daki olaylarla ilgili olarak da sert uyarıda bulundu. Seibert, barışçıl gösteri hakkının Almanya demokrasisinin doğal bir parçası olduğunu, İsrail'in politikaları nedeniyle protesto edilebileceğini vurgulamakla birlikte, "Ama her kim bu protestoları Yahudi nefretini dışa vurmak için kullanıyorsa, gösteri hakkını istismar ediyordur. Demokrasimiz antisemitik gösterilere müsamaha göstermeyecektir" dedi.

''ROKET TERÖRÜ'' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Konuyla ilgili bir açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından yapıldı. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını "roket terörü" olarak nitelendiren Maas, Hamas'ı Ortadoğu'daki gerginliği kasıtlı olarak tırmandırmakla suçladı.

Saarbrücker Zeitung'a konuşan Maas, "Eğer İsrail şehirlerine 1000'den fazla roket atılıyorsa bu zaten özel bir boyuttur" dedi. "Böyle bir durumda İsrail kendini savunabilmelidir" görüşünü aktaran Maas, Hamas'ın zaten gergin olan bir ortamda İsrailliler ve Filistinliler için korkunç sonuçları olacak roket terörünü kasıtlı ve yoğun olarak tırmandırdığını ifade etti.

''DURUMUN DAHA DA KÖTÜLEŞMESİ ÖNLENMELİ''

Alman bakan, Ramazan sona erdikten sonra durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğini vurgularken, "Kritik günlerle karşı karşıyayız" dedi, "Siyasi bir çözüm olmadığı sürece bu durum sona ermeyecek" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı siyasi çözüm için "son yıllarda çok az çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.