Merinos Spor tehir maçında Ankara Numune Sporu 3-0 yendi
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Merinos Spor tehir maçında Ankara Numune Sporu 3-0 yendi

28.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:55
Merinos Spor tehir maçında Ankara Numune Sporu 3-0 yendi

Türkiye Bayan Voleybol 1.ligi B gurubunda mücadele eden Merinos spor Bayan Voleybol takımı pandemi dolayısıyla ertelenen Ankara Numune sporu 3-0 mağlup etti.

Türkiye Bayan Voleybol 1.ligi B gurubunda mücadele eden Merinos spor Bayan Voleybol takımı pandemi dolayısıyla ertelenen Ankara Numune sporu 3-0 mağlup etti. Ankara Numune spor takımına karşı üç sette de üstün bir oyun çıkaran Mavi Melekler maç sonunda galip taraf oldu.

Gaziantep Talat Özkarslı kapalı spor salonunda oynanan tehir maçına iyi hazırlanan Merinos spor bayan voleybol takımı tüm setlerde üstün bir oyun çıkardı. Birinci seti 25-18, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti 25-17 alarak üç puanı hanesine yazdırdı. Son on sekiz gün içerisinde tehir maçlarıyla beraber altı maça çıkan Merinos spor, ciddi yatırımlar yapan ve kadrosunda 2 ser yabancı bulunan takımlara karşı oldukça başarılı maçlar oynadı. Sakatlıklar ve bazı şansızlıklar sonucu puan kaybetmesine rağmen sıralamadaki yerini korudu.

"Aralıksız çalışmaya devam"

Ankara Numune spor maçı ile tekrar atağa kalkan Merinos spor ikinci devrede kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Merinos spor Baş antrenörü ve kulüp başkanı Ali Bağcı transfer için çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle dedi." Merinos spor kulübü olarak hedefimiz sezon boyunca kaliteli maçlar çıkartıp ismimize yakışır bir sırada sezonu tamamlamak istiyoruz. Pandemi dolayısıyla yaşadığımız şansızlıklar ve 18 gün içerisinde altı maça çıkmamıza rağmen başarılı sonuçlar elde ettik. Bugün oynadığımız Ankara Numune spor maçını da sporcularımızın üstün gayretleriyle rahat aldık ve üç puanı hanemize yazdırdık. Oyundan ve sonuçtan memnunum. Amacımız Türk voleyboluna hizmet etmektir. Bundan sonraki maçlar için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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