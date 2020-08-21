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Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, takım arkadaşlarından 3 gün önce yeni sezon hazırlıklarına başladı. 22 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk aylarında forma giyemeyecek olan Matthijs de Ligt'ten formayı kapmayı hedefliyor.

Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı
21.08.2020 22:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:48

Juventus, yeni sezon açılışı için gün sayarken uzun süre önce yaşadığı çapraz bağ sakatlığından geri dönmeye çalışan milli futbolcu Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon hazırlıklarına başladı. Genç oyuncunun 3 gün önceden idmanlara girip ritim tutturmaya çalıştığı öğrenildi.

UZUN SÜREDİR ÇALIŞIYOR

Aylar önce yaşadığı çapraz bağ kopması sakatlığından yeni yeni dönen stoper oyuncusu, oynayamadığı dönemdeki kaybını telafi etmek için uzun süredir sıkı bir çalışma programı yürütüyor.

DE LIGT'İN YERİNE OYNAMAYI HEDEFLİYOR

Milli oyuncumuz, yeni sezonda sakatlığı nedeniyle De Ligt'e kaybettiği formasını geri almayı hedefliyor. Hollandalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle yeni sezonun ilk 3 ayını kaçıracak.

8 AY SONRA İLK KEZ OYNAMIŞTI

22 yaşındaki Merih Demiral, 1 Ağustos'ta oynanan Roma maçı ile 8 aylık aranın ardından ilk kez sahaya çıkmıştı.

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