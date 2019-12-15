Haberler » Spor » Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı - Spor

Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 3-1 kazandıkları Udinese mücadelesinde Bonucci'nin kaydettiği golü hazırlayan isim oldu.

15.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:37
Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı

ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu , 3-1 kazandıkları Udinese mücadelesinde Bonucci'nin kaydettiği golü hazırlayan isim oldu.


İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında karşı karşıya geldiği Udinese'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada milli futbolcu Merih Demiral da 1 asist ile takımının galibiyetine katkı sağladı. Mücadelenin 9 ve 37. dakikalarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo skoru 2-0'a taşırken, Bonucci de Torino temsilcisinde son sözü söyleyen isim oldu. Merih'in indirdiği topa kale önünde kafa vuruşunu yapan İtalyan oyuncu, Torino ekibinin gol perdesini kapatmış oldu.


Merih Demiral, Serie A'da siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de görev aldığı 2. mücadelesinde ilk kez asist yapmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler