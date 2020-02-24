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Mercan'lı öğrenciler teniste yarı finale çıktılar

Malatya Mercan Koleji öğrencileri, Kars'ta yapılan masa tenisi turnuvasında birinci olarak yarı finale çıkmaya hak kazandılar.

24.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:48
Mercan'lı öğrenciler teniste yarı finale çıktılar

Mercan Koleji öğrencileri, 'ta yapılan masa tenisi turnuvasında birinci olarak yarı finale çıkmaya hak kazandılar.


Daha önce de birçok dalda başarı elde eden Mercan Koleji öğrencileri, masa tenisi alanında da başarıya imza attılar. Kolej öğrencileri Fatih Ertuğrul Hoca ve 'den oluşan teniz takımı, Kars'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında birinci olarak 'da yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Müsabaka sonrası konuşan öğrenciler, başta Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken başarılarını Türkiye birinciliğine taşıyacaklarını ifade ettiler. Dr. Özcan Mercan ise öğrencileri tebrik ederek, "Başarılarının katlanarak artacağına inanıyorum" diye belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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