Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor
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Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | Ekonomi

Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor Büyükşehirden üreticilere rüzgargülü desteği Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık işletme tesisi yönünden zengin olan Acıpayam ve Çivril ilçelerindeki meralara 6 adet rüzgargülü inşa etti.

Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor

Büyükşehirden üreticilere rüzgargülü desteği

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık işletme tesisi yönünden zengin olan Acıpayam ve Çivril ilçelerindeki meralara 6 adet rüzgargülü inşa etti. Hayvanların içme suyu temininde kullanılan rüzgargülleri üreticilere büyük kolaylık sağlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvancılık işletme tesisleri yönünden zengin olan Acıpayam ve Çivril ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir yatırıma imza attı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı üreticilerin talebi üzerine Acıpayam ilçesinin Alaattin ve Kırca Mahallesi ile Çivril ilçesinin Savran, Seraserli, Tuğlu ve Ömerli mahallelerindeki meralara rüzgargülü inşa etti. Toplam 6 adet yapılan rüzgargülleri yer altı sularının rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılarak hayvanların içme suyu temininde kullanılmaya başlandı. Bölgede yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa destek için yapılan rüzgargüllerinin üreticilere büyük kolaylık ve fayda sağladığı ifade edildi. Üreticiler rüzgargülü desteği için Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

"Üreticimiz kazandıkça Denizlimiz de kazanacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin sanayi, turizm ve tarımın yanında hayvancılıkta da öncü kentlerden biri olduğunu söyledi. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentin sosyo ekonomik değerlerine katkı sağlamayı sürdürdüklerini, bu kapsamda tarım ve hayvancılığa ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de kırsal kalkınmanın gelişip büyümesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Üreticimizin yanında olmaya onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Çünkü üreticimiz kazandıkça Denizlimiz de kazanacak. İhtiyaç halinde üreticilerimize rüzgargülü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor
Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor
Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor
Meraya inşa edilen rüzgargülleriyle yer altı suları hayvanlara içme suyu oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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