Meramda kurulan "Yerli Ürün Pazarı" beğeni topluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda her Cumartesi günü kurulan "Yerli Ürün Pazarı" vatandaşların uğrak adresi oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda her Cumartesi günü kurulan "Yerli Ürün Pazarı" vatandaşların uğrak adresi oluyor.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış ayları öncesi hazırlıklara başlayan vatandaşlar, çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, doğal ürünlere olan talebin gün geçtikçe daha da arttığını belirtti.

Yerli Ürün Pazarı'nın işleyişi hakkında bilgi veren Kavuş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye'miz tarafından daha önce Meram'ın farklı mahallelerinde çiftçilere yönelik girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri verilmişti. Bu eğitimlerde sertifikalarını alan çiftçilerimiz Cumartesi günleri Melikşah Pazar Alanı'mızda, kendi ürettikleri ürünleri hemşehrilerimizle buluşturuyor. Burada satışa sunulan ürünler, aracı olmadan direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştırılma özelliğine sahip. Son süreçte kış ayları öncesi hazırlık yapmak isteyen hemşehrilerimiz bu pazara yoğun ilgi gösteriyor. Pazar alanının kurulması ve çiftçilerimizin eğitimi konusunda verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı