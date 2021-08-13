Meramda kurulan "Yerli Ürün Pazarı" beğeni topluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meramda kurulan "Yerli Ürün Pazarı" beğeni topluyor

Meramda kurulan 'Yerli Ürün Pazarı' beğeni topluyor
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda her Cumartesi günü kurulan "Yerli Ürün Pazarı" vatandaşların uğrak adresi oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda her Cumartesi günü kurulan "Yerli Ürün Pazarı" vatandaşların uğrak adresi oluyor.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış ayları öncesi hazırlıklara başlayan vatandaşlar, çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, doğal ürünlere olan talebin gün geçtikçe daha da arttığını belirtti.

Yerli Ürün Pazarı'nın işleyişi hakkında bilgi veren Kavuş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye'miz tarafından daha önce Meram'ın farklı mahallelerinde çiftçilere yönelik girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri verilmişti. Bu eğitimlerde sertifikalarını alan çiftçilerimiz Cumartesi günleri Melikşah Pazar Alanı'mızda, kendi ürettikleri ürünleri hemşehrilerimizle buluşturuyor. Burada satışa sunulan ürünler, aracı olmadan direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştırılma özelliğine sahip. Son süreçte kış ayları öncesi hazırlık yapmak isteyen hemşehrilerimiz bu pazara yoğun ilgi gösteriyor. Pazar alanının kurulması ve çiftçilerimizin eğitimi konusunda verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum."

Meramda kurulan 'Yerli Ürün Pazarı' beğeni topluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Süreyya Yalçın Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meramda kurulan "Yerli Ürün Pazarı" beğeni topluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:59:10. #1.15#

title