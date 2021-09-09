Merakla beklenen Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinden sonuç çıkmadı
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Merakla beklenen Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinden sonuç çıkmadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında Riva'da gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Son 3 maçta alınan kötü sonuçlar ve ortaya konulan yetersiz oyunun tartışıldığı toplantıda sonuç çıkmadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşecekleri öğrenildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup liderliğinden 3. sıraya gerilememiz ve son maçlarda alınan başarısız sonuçlar sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

TFF İKİYE BÖLÜNDÜ

Özellikle Hollanda karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası TFF'de hareketli saatler yaşanıyor. Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi gerektiğini söyledi.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.

ALTERNATİF RIZA ÇALIMBAY VE OKAN BURUK

TFF yönetimini düşündüren bir diğer konu ise Güneş'in ayrılması durumunda alternatifinin henüz bulunmaması. Yerli teknik adam Okan Buruk'un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor. Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe'den teklif alırken bunları kabul etmemişti. Yerli konusunda Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi hem de Sivaspor'daki istikrarı ve başarısı Çalımbay'ı da gündeme getirdi.

Merakla beklenen Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinden sonuç çıkmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
TÖVBEKAR 34: tiyatro yapip tazminat nasil alinir az sonra hollandadan 6 yiyip ayak diremek tazminat icin az sonra
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