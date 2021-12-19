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Merak ediliyordu! Bakan Bilgin, canlı yayında emekli ve memurlara zam için izlenecek yolu anlattı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının ardından merak edilen emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlarla ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, emekli maaşlarının en alt kademesinden başlanarak bir düzenleme içine alınacağını belirtirken, memur maaşları için de enflasyon oranının üstünde bir düzenlemeye işaret etti.

Türkiye'de merakla beklenen asgari ücret zammı önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasının ardından gözler bu sefer de emekli ve memurlara yapılacak zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında emekli ve memur maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜM EMEKLİ GRUPLARI DEĞERLENDİRİLECEK"

Emekli maaşlarında tüm grupların değerlendirmeye alınacağını belirten Bakan Bilgin, "Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz" dedi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR TRANSFER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Memur maaşları için ise enflasyonun üzerinde bir zam öngördüklerini ifade eden Bilgin, "Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Yorumlar (5)
Güray Dilli :Asgari ücret 2.825 lira iken alınan ihtiyaç vb maddelerini , şimdiki asgari ücretle almaya kalkalım bakalım , ne kadarını alabiliyoruz. Yılbaşından bu yana yüz dolar kaybı var çalışanın. Reva mı bu Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
bekir yapici:ÜC KURUSLA YASAM SAVASI VEREN EMEKLI YARIN EKMEGE NERDEN PARA BULACAGINI DÜSÜNÜRKEN IKI AY SONRA VERECEGINIZ ZAMMI FAZLA DÜSÜNMEYIN ÖN GÖRMEYIN SONRA ADAMA SIMDIYE KADAR AKLINIZ NERDEYDI DERLER SU KADAR BU KADAR ACIKLAMASI YERINE BIR AN ÖNCE KARAR VERIN UNUTMAYIN FAKIRIN EKMEGI UMUTTUR AMA SIZIN BÖYLE BIR DERDINIZ OLMADIGINDAN TABIKI BILEMEZSINIZ: Cevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
kerem can:İşçiyi, emekliyi ve memuru anladık hadi bir şekilde geçiniyor veya geçinmeye çalışıyor peki bunların hiçbirini alamayan ve ev gecindirmeye çalışan garibanlar ne yapacak. Cevap Yaz 5 33 Yayından Kaldır
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