Merak ediliyordu! Bakan Bilgin, canlı yayında emekli ve memurlara zam için izlenecek yolu anlattı

Türkiye'de merakla beklenen asgari ücret zammı önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasının ardından gözler bu sefer de emekli ve memurlara yapılacak zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında emekli ve memur maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜM EMEKLİ GRUPLARI DEĞERLENDİRİLECEK"

Emekli maaşlarında tüm grupların değerlendirmeye alınacağını belirten Bakan Bilgin, "Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz" dedi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR TRANSFER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Memur maaşları için ise enflasyonun üzerinde bir zam öngördüklerini ifade eden Bilgin, "Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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