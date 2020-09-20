Mera ıslah çalışmaları Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu mahallesindeki üreticilere mera ıslah projesi Dijital Tarım Pazarı hakkında bilgi vergi.Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Gazioğlu mahallesindeki üreticileri ziyaret etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu mahallesindeki üreticilere mera ıslah projesi Dijital Tarım Pazarı hakkında bilgi vergi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Gazioğlu mahallesindeki üreticileri ziyaret etti. Gazioğlu mahalle kahvehanesinde yapılan görüşmenin ardından, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlığı ile Mera Yönetim Birliğinin ortaklaşa işbirliğiyle, ıslahı yapılan mera parselinde incelemelerde bulunuldu. Islah projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Öcal, mera ıslahı ile ot ve kaba yem veriminin arttırıldığını, hayvancılık için kaba yemin önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müdürü Öcal ayrıca, çiftçiye ürünlerinin satış ve pazarlama aşamasında, alıcı ve satıcıyı online platform üzerinden bir araya getiren Dijital Tarım Pazarının kullanılması hakkında bilgi verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA