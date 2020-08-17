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Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor

Mensah'ı kadrosuna katan ve bu futbolcuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta sıra forvet transferinde. Daha önce Cisse için teklif yapan Beşiktaş, bu hafta oyuncuyla bir araya gelerek transferi bitirmek istiyor.

17.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:34

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Kayserispor'dan Mensah'ı kadrosuna katıp bu futbolcuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor. Cisse'ye yıllık 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş, teklifini yineleyerek transferi tamamlamanın peşinde.

HEDEF PAOK MAÇINA YETİŞTİRMEK

Forvet transferi için süreci hızlandıracak olan Beşiktaş, golcü takviyesini PAOK maçına yetiştirmek istiyor. Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen golcü futbolcu, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor.

Bu hafta yapılacak olan görüşmelerde Cisse'nin siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği netlik kazanacak.

Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor

Kaynak: İHA

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