Menemenspor'un prestij maçı
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Menemenspor'un prestij maçı

Menemenspor'un prestij maçı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 4-1 yenilmesine rağmen rakibi Akhisarspor'un kaybetmesiyle kümede kalışını ilan eden Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Adana Demirspor'la prestij maçına çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 4-1 yenilmesine rağmen rakibi Akhisarspor'un kaybetmesiyle kümede kalışını ilan eden Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Adana Demirspor'la prestij maçına çıkacak. Teknik direktör Ümit Karan zorlu ve stresli bir maratonu geride bıraktıklarını söyledi. 

Adana Demirspor'un kendileriyle oynayacağı sezonun son maçında şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacağını hatırlatan Karan, "Biz kendi işimize bakacağız. Rakiplerimizin konumu bizi ilgilendirmiyor. Son karşılaşmada da elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Ligi galibiyetle kapatmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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