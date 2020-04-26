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Türkiye Futbol Federasyonu, Harun Tekin, Fenerbahçe, Spor, Haber

Menemenspor futbolcu fabrikası gibi

TFF 1'inci Lig'de ilk sezonunu geçiren, 2014 yılına kadar tarihi boyunca 3'üncü Lig'den bile yukarı çıkamayan Ekol Göz Menemenspor, buna rağmen yetiştirdiği futbolcularla fark yarattı.

26.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:33
Menemenspor futbolcu fabrikası gibi

TFF 1'inci Lig'de ilk sezonunu geçiren, 2014 yılına kadar tarihi boyunca 3'üncü Lig'den bile yukarı çıkamayan Ekol Göz Menemenspor, buna rağmen yetiştirdiği futbolcularla fark yarattı. Bir dönem altyapısında görev yapan stoper Çağlar Söyüncü, kaleci Harun Tekin, orta saha Mert Hakan Yandaş ve sol bek Alberk Koç'u hem Avrupa hem de Türk futboluna kazandıran sarı-lacivertliler adeta futbolcu fabrikası oldu. Şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar, 2006 yılında Menemenspor'da futbola başladı. Menemen'de 4 sene altyapıda yer alan 23 yaşındaki oyuncu, 2011'de Bucaspor'un altyapısına transfer olup 2014 senesinde ise Altınordu'da profesyonelliğe geçerek vitrine çıktı.

Altınordu'dan önce Bundesliga ekibi Freiburg'da Avrupa macerasına başlayan Çağlar, ardından rekor bonservisle İngiltere'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Harun Tekin'in de ilk durağı Menemenspor oldu. Harun 2002'de kariyerine başladığı İzmir ekibinde 4 sene altyapıda oynadı. Milli kaleci 2007'de Güngörenspor'da profesyonel olup Bursaspor ve Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Demir Grup Sivasspor'da başarıyla forma giyen ve transferin gözde isimlerinden biri olan Mert Hakan, Menemenspor'da yetişmese dahi yıldızını İzmir ekibinde parlattı. Bursa Güven'de filiz lisansını alan 25 yaşındaki oyuncu, 2016-2017 sezonunda Menemenspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'in yolunu tuttu.

Sivasspor'da 3'üncü sezonunu geçiren Mert Hakan şimdiden birçok kulübün listesine girdi. Devre arasında Çaykur Rizespor'a giden Alberk de aradağı şansı Menemenspor'da buldu. Altyapıda futbola başladığı Menemenspor'da 2006 yılından beri filiz lisansa sahip olan 23 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a imza attı. Teknik direktör Cenk Laleci, 4 futbolcuyu da yakından tanıdığını belirterek, "Bu oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Ben yıllarca Menemenspor'da oynarken, Çağlar, Harun, Mert ve Alberk genç takımlarımızdaydı. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Biz kulüp olarak futbol camiamıza çok yetenekli isimleri kazandıracağız" dedi.

Kaynak: DHA

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