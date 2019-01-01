Menemenspor'da Coşkun İmzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminde Gümüşhanespor'dan golcü Hüseyin Çolak ve Gazişehir Gaziantep'ten orta saha Mahmut Bilir ile sözleşme imzalayan Menemenspor 3'üncü takviyesini Zonguldak Kömürspor'dan yaptı.

Sarı-lacivertliler Karadeniz ekibinin sol beki Ercan Coşkun ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Suat Kaya nokta transferler yaptıklarını belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarıda güçlü bir Menemenspor olacak" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA