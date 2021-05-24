Menemenspor, Cenk Laleci ile anlaştı
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Menemenspor, Cenk Laleci ile anlaştı

Menemenspor, Cenk Laleci ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci'yle anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci'yle anlaşma sağladı.

Sezon biter bitmez Ümit Karan'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Laleci ile her konuda el sıkışırken, iş resmi imzaya kaldı. Menemenspor'da yıllarca top koşturup takım kaptanlığı yapan Laleci önceki sezona sportif direktör olarak başladı. O dönemdeki teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun ayrılmasının ardından dümene geçen Laleci, bu sezon ise ilk 16 maçta görev yaptıktan sonra kulüple vedalaştı. Tekrar yuvaya dönen Cenk Laleci mutlu olduğunu söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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