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Menemen'e Somali'den misafir geldi

Menemen'e Somali'den misafir geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor'a Somali'den misafir geldi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor'a Somali'den misafir geldi. Sarı lacivertliler Somali A Milli Takımı'na ve alt yaş milli takımlarına futbolcu yetiştiren 1826 Football Academy U19 Takımı'nı ağırladı. Menemenspor'un geçen sezon formasını giyen Omar Mohamad'in aynı zamanda 1826 Football Academy Kulübü'nün elçisi olduğu bildirildi. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin güçlü bir iş birliğine imza atacaklarını belirterek, "Misafirlerimizi konuk etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Burada bir gönül bağı oluşturduk" dedi.

1826 Football Academy Kulübü Genel Müdürü Ayan Abdinur, Menemenspor'un Somali'de çok tanındığını ve popüler bir kulüp olduğunu söyledi.


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