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Menemen beraberliğe abone

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Menemen beraberliğe abone
13.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:25

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçla birlikte son 8 haftada 5. beraberliğini aldı.

TFF 1. Lig'in 33. Haftasında Menemenspor, Bursaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, maçın 15. dakikasında Rumen stoperi Domgjoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Menemenspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Cem Çelik'in Burak Altıparmak'ı düşürmesiyle hakem Bahattin Şimşek ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı gole çeviren Seleznyov, skoru eşitledi. Bu golden 16 dakika sonra Sikiru Olatunbosun'un müdahalesiyle yerde kalan Traore, Bursaspor'a bir penaltı daha kazandırdı. Seleznyov penaltı atışını yine gole çevirerek takımını 2-1'lik skorla öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Menemenspor, 47. dakikada Mehmet Boztepe ile beraberliği sağladı. Maçın 81. dakikasında Seleznyov savunmasına yardıma geldiği esnada topa elle müdahale edince bu kez penaltı kazanan taraf Menemenspor oldu. İzmir ekibinde topun başına geçen Samed Ali Kaya, penaltı atışını değerlendiremeyince maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Son 8 maçta 5. beraberlik

Zorlu Bursaspor deplasmanından 1 puan çıkaran Menemenspor, haftayı 43 puanla 11. sırada kapattı. Ligde oynadığı son 8 maçta 5. beraberliğini alan İzmir ekibi, toplamda ise 10. beraberliğini elde etti. Ligin iddiasız takımlarından olan sarı-lacivertliler, bu sezon özellikle ilk maçlarda deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Menemenspor ligin son haftasında İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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