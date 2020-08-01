Menderes'te orman yangını (3) YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDIİzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ilerleyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim yerleri ve seralardan uzaklaştırıldı.

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ilerleyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim yerleri ve seralardan uzaklaştırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 6 arazöz ve 3 dozer ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi yoğun bir şekilde sürüyor. Eda Ebru NANECİ/İZMİR,

Kaynak: DHA