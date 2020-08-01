Menderes'te orman yangını (3)
YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDIİzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ilerleyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim yerleri ve seralardan uzaklaştırıldı.
01.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:04
YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ilerleyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim yerleri ve seralardan uzaklaştırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 6 arazöz ve 3 dozer ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi yoğun bir şekilde sürüyor.
Eda Ebru NANECİ/İZMİR,
Kaynak: DHA