Menajerinden Habersiz Türkiye'ye Transfer Olan Jailton, 6 Ay Men Cezası Alabilir

Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren menajer Sezer Özkan, Gençlerbirliği forması giyen Jailton'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, Brezilyalı futbolcunun kendi bilgisi dışında Gençlerbirliği takımına transfer olduğunu ve hukuki sürecin başlayacağını söyledi.

Radyospor'a konuşan Sezer Özkan'ın açıklamaları şöyle;

"KENDİ KAFASINA GÖRE TÜRKİYE'YE TRANSFER OLDU"

"Oyuncu menajerleri olarak aynı zamanda farklı menajere yetkiler veriyoruz. Brezilyalı arkadaşımdan Jailton için yetkiyi aldım. Ondan sonra Jailton, kendi kafasına göre Türkiye'ye transfer oldu. Gençlerbirliği başkanı sayın Murat Cavcav ile bu konuyu konuştum. Benim derdim oyuncu ile kulüple değil. Oyuncu 6 ay men alabilir yada oynamayabilir açıkçası menajerlik masraflarını faizi ile alma şansım da var. Bu zamana kadar beklememin sebebi Gençlerbirliği takımı halen mücadele ediyor. Fakat avukatıma bildirdim gerekeni yapacaklar artık."