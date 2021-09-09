Menajer Ahmet Bulut, 17'lik Emre Demir'in yeni adresini işaret etti: Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak
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Menajer Ahmet Bulut, 17'lik Emre Demir'in yeni adresini işaret etti: Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Kayserispor forması giyen Emre Demir, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü menajer Ahmet Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim" dedi.

Kayserispor forması giyen Emre Demir'in adı sık sık Barcelona'yla anılıyor. 17 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin menajer Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu.

"EMRE DE DAHA DÜN ÖĞRENDİ NEREYE TRANSFER OLACAĞINI"

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Ahmet Bulut, Emre Demir'in transferine ilişkin, "Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını" ifadelerini kullandı.

Menajer Ahmet Bulut, 17'lik Emre Demir'in yeni adresini işaret etti: Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak
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Menajer Ahmet Bulut, 17'lik Emre Demir'in yeni adresini işaret etti: Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak - Haberler Spor
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