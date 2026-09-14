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Yeni OVP'de memur ve emekli zammı için ilk tablo

Yeni OVP'de memur ve emekli zammı için ilk tablo
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2027-2029 OVP, kamu emekçisi ve emeklinin 2026 zammına ilişkin ilk verileri içeriyor.

2027-2029 yıllarını kapsayan yeni OVP, Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası olarak sunuldu. Program, milyonlarca kamu emekçisi ile emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zamma ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları 2026'nın ikinci yarısında altı aylık enflasyona göre artırılacak. Kamu emekçisi ve emeklilerinin zammı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkı eklenerek belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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