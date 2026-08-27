TCMB Performans Değerlendirme Yönetmeliği Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan Performans Değerlendirme Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, Banka personeline yönelik performans değerlendirme sisteminin uygulanmasına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, Banka personelini ve sözleşmeli personeli kapsıyor. Değerlendirme döneminde emeklilik, istifa, ölüm, işe son verilme veya diğer bir nedenle Bankadan ilişiği kesilenler hakkında performans değerlendirmesi yapılmayacak.

Yönetmelik, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Banka Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 32. maddesine dayanılarak hazırlandı. Yönetmelikte; Banka, Banka personeli, Başkan, Birim, İtiraz Değerlendirme Kurulu, Kanun, performans değerlendirmesi, performans değerlendirme formu, performans değerlendirme kriterleri, performans puanı, performans yönetim sistemi, sözleşmeli personel ve Yönetim Komitesine ilişkin tanımlar yer alıyor.

Performans değerlendirmesinde temel esas; birim hedefleri, yönetici hedefleri ve personel hedefleri aracılığıyla Bankanın orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşılması ve bu süreçte harcanan çabanın ölçülmesi ile personelin yetkinliklerinin değerlendirilmesidir. Değerlendirme amirleri, değerlendirmelerini adil, tarafsız ve ön yargısız şekilde gözlemlerine dayanarak yapacak. Personel, yalnızca ilgili değerlendirme dönemindeki çalışmaları ve görevleriyle ilgili davranışları üzerinden değerlendirilecek. Tüm süreçler elektronik ortamda yürütülecek.

Performans değerlendirmesi, yönetmelik ekindeki tabloya göre tek veya iki amir tarafından yapılacak. Değerlendirme yapacak amir ile personel arasında evlilik bağı, üçüncü dereceye kadar kan veya ikinci dereceye kadar kayın hısımlığı ya da evlat edinme ilişkisi bulunması halinde değerlendirme yapılamayacak. Değerlendirmeler, her yıl 1 Ocak-31 Aralık dönemi için yılda bir kez yapılacak ve takip eden ay içinde tamamlanacak. Değerlendirme amirleri, personelle geri bildirim görüşmeleri de gerçekleştirecek.

İlgili değerlendirme döneminde en az yüz seksen gün çalışması bulunan personel değerlendirmeye tabi tutulacak. Askerlik, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum mazeret izni, refakat izni, geçici görevlendirme, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilme, görevden uzaklaştırma, gözaltı, tutuklanma ve mahkumiyette geçen süreler çalışma süresinden sayılmayacak. Personel, beş üzerinden puanlanacak; performans puanı, formlardaki kriterlerin ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanacak. Puan aralıklarına göre "Başarılı Performans", "Ortalama Performans", "Geliştirilebilir Performans" ve "Yetersiz Performans" şeklinde değerlendirme yapılacak.

Performans değerlendirme sonuçları; adaylıkların kaldırılması, terfi, sözleşmeli statüden kadroya geçiş, yurt dışı lisansüstü eğitim adaylarının belirlenmesi ve performans ödemesi gibi insan kaynakları uygulamalarında esas alınacak. Sonuçlara karşı personel, açıklamadan itibaren on iş günü içinde yazılı itirazda bulunabilecek. İtirazlar İtiraz Değerlendirme Kurulunca incelenecek; Kurul, ret veya kabul kararı verebilecek ve kararlar kesin olacak.

Yargı kararı ile göreve iade edilen veya yeniden değerlendirme yapılması gereken personelin performans puanı, ilgili dönem formundaki kriterlere göre yeniden oluşturulacak. Yetersiz performans değerlendirmesi yapan amirler, gerekçelerini belgelemek zorunda olacak. Performans değerlendirme bilgi ve belgeleri gizli tutulacak; belirlenen sürelerde işlemleri yapmayan personel ve amirler hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek. Yönetmeliğin uygulanmasındaki tereddütleri gidermeye Yönetim Komitesi yetkili olacak. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini TCMB Başkanı yürütecek.

Kaynak: Haber Merkezi