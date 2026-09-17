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Şimşek: Kamu çalışanı ve emekli maaşını en az enflasyon kadar artırdık

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Şimşek: Kamu çalışanı ve emekli maaşını en az enflasyon kadar artırdık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarını en az enflasyon kadar artırdıklarını, artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarını her zaman en az enflasyon kadar artırdıklarını ve artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Şimşek, dezenflasyonun istenen hızda gitmediğini kabul etti. Bunun nedenini savaş, enerji ve emtia fiyatlarına bağladı. "Savaş olmasa enflasyon yedi puan daha düşük olurdu" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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