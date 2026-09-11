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SGK Uzmanı Bal'dan memur ve emekliye zam değerlendirmesi

SGK Uzmanı Bal'dan memur ve emekliye zam değerlendirmesi
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Murat Bal, yıl sonu zam oranları ve OVP'yi değerlendirdi; jeopolitik riskler ve erken seçim ihtimaline dikkat çekti.

SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren yıl sonu zam oranları ve Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniçağ Gazetesi Ekonomi Şefi Süleyman Çay'ın sorularını yanıtlayan Bal, jeopolitik risklerin enflasyonu körükleyeceğini belirtti. Bal, ufuktaki olası erken seçim ihtimaline dair dikkat çeken bir denklem paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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