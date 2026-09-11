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Emekli maaşlarına 25 bin TL seyyanen zam iddiası: Ortada henüz karar yok

Emekli maaşlarına 25 bin TL seyyanen zam iddiası: Ortada henüz karar yok
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Emeklilere 25 bin TL seyyanen zam yapılacağı iddiaları gündemde. Ancak mevcut durumda ne ek zam ne de tüm emeklileri kapsayan yeni bir seyyanen ödeme kararı bulunuyor. Tartışmanın odağında memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödemenin AYM süreci var.

Emekli maaşlarına 25 bin TL seyyanen zam yapılacağına dair haberler milyonlarca emeklinin gündemine geldi. Fakat şu anda ne 25 bin TL'lik ek bir zam ne de tüm emeklileri kapsayan yeni bir seyyanen ödeme kararı bulunuyor.

Gündemdeki tartışmanın merkezinde, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınan hukuk süreci yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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