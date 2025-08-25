Hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle "memur zam oranları belli oldu mu?" sorusu daha da önem kazandı. Kurulun 27 Ağustos tarihine kadar kararını açıklaması beklenirken, memurlar yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Hükümetin son teklifleri ve uzmanların tahminleri, zam oranlarına dair güçlü ipuçları veriyor. Özellikle 2026 yılı için %19, 2027 yılı için ise %9'luk zam beklentisi dikkat çekiyor. Peki, Memur zam oranı belli oldu mu? 2026 memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yasal süreci hatırlatarak 4688 sayılı kanuna göre kurulun kararını en geç 27 Ağustos'a kadar açıklaması gerektiğini belirtti. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Ekonomistlere göre, enflasyon hedefleri dikkate alındığında 2026 yılı için %19, 2027 yılı için ise %9 oranında bir zam ihtimali bulunuyor. Ancak bu rakamlar, kurulun değerlendirmesi ve çoğunluk oyu ile şekillenecek.

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet ve sendikalar arasında yapılan müzakereler sonuçsuz kalınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Kurul, 11 kişiden oluşan tarafsız bir yapıya sahip ve taraflarla üç kez toplandı. Kararın 27 Ağustos'a kadar açıklanması gerekiyor.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NE OLMUŞTU?

Hükümetin geçtiğimiz hafta sunduğu güncel teklif, 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7 olmak üzere toplam %18; 2027 yılı için ise iki dönem halinde %4 + %4 yani toplam %8 oranında zam içeriyor. Ayrıca 1.000 TL'lik taban aylık artışı da bu pakete dahil edildi.