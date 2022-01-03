Memur ve emekli zammında son söz Kabine'de! Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantı başladı - Haberler Ekonomi
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Memur ve emekli zammında son söz Kabine'de! Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantı başladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantının ana gündem maddesi, memur ve emekliler için ek zam talebi olurken bir diğer önemli konu da koronavirüs salgını olacak. Toplantının ardından alınan kararları Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.

Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.

Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
YOĞURTÇU :Aynı yalan dolan , Kabine diyecek ki efendim 700 TL olsun , sonra çıkacak 700 dediler ama ben bunu memuruma veremem 1000 olsun Ooooo reis büyüksün davul zurna halay filan , kalın sağlıcakla... Özet bu. Cevap Yaz 16 65 Yayından Kaldır
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