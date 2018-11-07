Memur Statüsüne Geçirilen Uzman Erbaşlara İlişkin Kanun Teklifi

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, memur statüsüne geçirilen uzman çavuşların mali ve özlük hakları ile kimliklerinin iade edilmesini öngören kanun teklifi verdi.

Yönter'in hazırladığı, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanacak ve uzman erbaşlar aylık ile diğer mali haklardan faydalanmaya devam ederek uzman erbaş olarak emekli edilebilecek.

Teklifin gerekçesinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Emekli uzman çavuşların, uzun yıllar uzman erbaş olarak görev yapıp 45 yaş sınırı nedeniyle kısa bir süreliğine memur kadrolarına atanarak, mali ve özlük haklarıyla uzman erbaş kimliklerinden mahrum bırakılarak memur statüsünden emekli edilmeleriyle oluşan mağduriyetin ve adaletsizliğin giderilmesi için mali ve özlük hakları ile uzman erbaş kimliklerinin iade edilmesi bir haktır. Bu hakkı da yıllarca alın teri dökerek, uzman çavuş rütbesi altında fazlasıyla yerine getirmişlerdir."