Memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar?
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Memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar?

04.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:27
Memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar?

2020 enflasyonunun yüzde 14,06 olmasıyla memur ve emeklilerin maaş zammı da belli oldu. Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılan memur zammı ne kadar? Memur zammı ne zaman belli olacak? Memur zammı nasıl belirlenir? Memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar?

Yılda iki kere yapılan memur zamlarında polis, hemşire, öğretmen ve imamların zamları ne kadar? 2021 memur zammı ne zaman açıklanacak? 2021 memur zammı ne kadar?

2021 MEMUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Memura 4,36 enflasyon zammı gelecek. Yüzde 3 de sözleşme zammı alacak ve memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7,36 ocakta zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 oranında zam alacak.

YILIN İLK AYINDA ZAMLI MAAŞLARINI ALACAKLAR

Emekli ve memur maaş zammı ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

KIDEM TAZMİNATLARI ARTTI

Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam yapılıyor. 2021 yılında işten çıkartılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı 7 bin 640 lira olacak.

EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5,75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı da ocak ayında maaşa yansıtılacak.

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