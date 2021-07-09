Memleketine madalyayla dönen sporcuya coşkulu karşılama
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Memleketine madalyayla dönen sporcuya coşkulu karşılama

Memleketine madalyayla dönen sporcuya coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olmayı başaran Malatyalı Hamza Kurak, memleketinde coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olmayı başaran Malatyalı Hamza Kurak, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Hamza Kurak, İstanbul'da düzenlenen 11 ülkeden 325 sporcunun katıldığı İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 63 kilogram, Grekoromen dalda dünya 3.sü olmayı başardı. Başarılı güreşçi Kurak, memleketi Malatya'da coşkuyla karşılandı. Şehirler arası otobüs terminalinde antrenörleri ve ailesi tarafından bayraklar ve alkışlarla karşılanan Hamza Kurak, konvoy ile şehir turu attı.

Engelli sporcu Kurak, verilen destekten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'a teşekkürlerini dile getirdi.

Elde ettiği başarıdan dolayı engelli sporcuyu tebrik eden Kayhan, "Deneyimli antrenörlerimizin nezaretinde yedi yaşından beri İl Müdürlüğümüz çatısı altında spor hayatına büyük bir azim ve disiplin ile devam ederek bu dereceyi aldın. Başta seni, antrenörlerimizi ve aileni tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte çıtayı daha da yükselterek Olimpiyatlarda da derece alacağına inanıyorum. Bizler her konuda her zaman yanındayız. Hayırlı olsun başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Memleketine madalyayla dönen sporcuya coşkulu karşılama
Memleketine madalyayla dönen sporcuya coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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