Memişoğlu, Tim'de Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

DENİB'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde TİM Sektörler Konseyi Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Sektör Kurulunca gerçekleştirilen oylamada, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe'nin Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanlığına, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun da Başkan Yardımcılığına seçildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, tekstil ve konfeksiyonun, ülke ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla, ihracatını geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 4'ün üzerinde arttıran ve 25,3 milyar dolar ile ülkemiz ihracatından yaklaşık yüzde 16 pay alan tekstil ve konfeksiyon ihracatımız, otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci sektör konumunda. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün bundan önce olduğu gibi, gelecekte de ülkemiz ihracatına son derece önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA