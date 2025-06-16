Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
MELİSSA VARGAS KİMDİR?
16 Ekim 1999'da Küba'da dünyaya gelen Melissa Vargas, voleybola 8 yaşında okul takımında adım attı. Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı.
Fenerbahçe Başarıları:
2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği
2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği-2020-2021 Sezonu