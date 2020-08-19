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Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kevin-Prince Boateng, TV yapımcısı eşi Melissa Satta ile İtalyan basınında gündeme geldi. Satta ve Boateng'in arasının İtalyan güzelin tek başına yaptığı tatiller nedeniyle açıldığı öğrenildi. Satta'nın Boateng'le romantik bir yemek yerine arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı tercih ettiği öne sürüldü.

19.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:29

Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan ünlü futbolcu Kevin-Prince Boateng, TV yapımcısı eşi Melissa Satta ile yaşadığı tartışmayla İtalyan basınında gündem oldu.

Gazeteci Gabriele Parpiglia'nın İtalyan magazin platformu Chi'de verdiği bilgilere göre ikili kendilerini yeni bir krizin ortasında buldu. Yaklaşık 3 sene önce ayrılan, sonrasında ise yeniden bir araya gelen çiftin tartışma nedeninin Satta'nın yaptığı tatiller olduğu öğrenildi.

Parpiglia'nın haberinde Satta için "Eşiyle romantik bir yemek yerine arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı tercih ediyor" ifadeleri yer aldı.

Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı

YANINA GİDEBİLİR

Şu an Türkiye'de bulunan Boateng'in bu gelişme üzerine Sardunya'nın Porto Cervo bölgesinde tatil yapan Satta'nın yanına gidebileceği de iddia edildi. Öte yandan Satta'nın ise başka bir yerde tatil yapmak için İtalya'dan ayrılmak üzere olduğu söylendi.

Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı

"BOATENG İÇİN BAZI FIRSATLARI KAÇIRDIM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Boateng için yaptığı fedakarlıklara değinen Satta, "Biz kadınların yaptığı her şey aile için. Bazı işlerden vazgeçtim, bazı fırsatları kaçırdım çünkü doğru zamanda doğru yerde değildim. Kevin için 2 yıl Düsseldorf'da yaşadım, Almanca çalıştım ve sonrasında Frankfurt'a geçtik. Sonrasında İspanya'da da onu takip ettim. Kevin sürekli değişen birisi. Sonuçta sabah 8'de işe gidip akşam 7'de eve dönen biriyle asla birlikte olamayacağım" sözlerini kullanmıştı.

Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı
Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı
Haber Yorumları (1)
GURBETCİ: 2 gun sonra ayrilirlar, ikiside bir baskasini bulur. Problem ne yani? Habermi simdi bu?
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