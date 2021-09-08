Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer hayatı ve biyografisi! Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli?

, Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melisa Emirbayer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melisa Emirbayer hakkında merak edilenler. Melisa Emirbayer hayatı ve biyografisi. Melisa Emirbayer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melisa Emirbayer merak konusu oldu. İşte Melisa Emirbayer hakkında merak edilen Melisa Emirbayer kimdir, Melisa Emirbayer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

Adı Soyadı: Melisa Emirbayer

Doğum Tarihi: 2 Kasım 1995 (24 yaşında)

Nereli: İzmir

Burcu: Oğlak

Kilosu: 58 kg Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Boyu: 1,77 m

Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 İzmir doğumludur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitim almıştır.

Melisa Emirbayer 2002'de yüzme sporu ile tanıştı. Yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları yaşadı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Melisa Emirbayer 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırdı.Ardından milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar yakaladı.

2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük görevini yürüttü.

Melisa Emirbayer kendisini şöyle anlatıyor:7 yaşından itibaren yüzücülükle uğraşıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yaptım. Milli takıma hizmet veriyorum. Sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. İsterse 1 sene aç kalayım beni zorlayacağını düşünmüyorum.