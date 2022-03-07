Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5-7 Mart 2022 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen MEB Gençler Türkiye Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu olan Melikgazi Belediyespor Kulübü'nün taekwondo sporcularını tebrik etti.

MALATYA (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5-7 Mart 2022 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen MEB Gençler Türkiye Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu olan Melikgazi Belediye spor Kulübü'nün taekwondo sporcularını tebrik etti.

Çıktıkları çoğu mücadeleden şampiyonlukla dönen takımı tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Malatya'da düzenlenen mücadelede taekwondo takımımızın başarılı sporcuları Fatma Arslan ve Elif Atik başarılı bir mücadele vererek Türkiye şampiyonu oldular. Başarılı olan sporcularımızın Antrenörü Yunus Emre Sayan'a da çocuklarımıza verdiği emekten dolayı çok teşekkür ederim. Başarılı bir şekilde disiplin içince çalışan takım çıktığı birçok mücadele bizleri gururlandırıyor. Büyük başarılar elde ediyorlar. Emeklerimiz boşuna değil. Ne kadar övünsek az. Çünkü spor bir disiplin işidir ve Melikgazi Belediyespor takımı bu disiplini ve özveriyi hiçbir zaman elinden bırakmıyor. Fatma ve Elif'i ayrıca tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Melikgazi Belediyespor Kulübü taekwondo takımının başarıları ile Kayseri her zaman olduğu gibi şimdide taekwondo sporunun lokomotifi olmaya devam ediyor. Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mustafa Palancıoğlu, Türkiye, Malatya, Mart, Spor, Haberler

title