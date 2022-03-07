Melikgazi Taekwondo Takımı'ndan bir başarı daha

MALATYA (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5-7 Mart 2022 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen MEB Gençler Türkiye Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu olan Melikgazi Belediye spor Kulübü'nün taekwondo sporcularını tebrik etti.

Çıktıkları çoğu mücadeleden şampiyonlukla dönen takımı tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Malatya'da düzenlenen mücadelede taekwondo takımımızın başarılı sporcuları Fatma Arslan ve Elif Atik başarılı bir mücadele vererek Türkiye şampiyonu oldular. Başarılı olan sporcularımızın Antrenörü Yunus Emre Sayan'a da çocuklarımıza verdiği emekten dolayı çok teşekkür ederim. Başarılı bir şekilde disiplin içince çalışan takım çıktığı birçok mücadele bizleri gururlandırıyor. Büyük başarılar elde ediyorlar. Emeklerimiz boşuna değil. Ne kadar övünsek az. Çünkü spor bir disiplin işidir ve Melikgazi Belediyespor takımı bu disiplini ve özveriyi hiçbir zaman elinden bırakmıyor. Fatma ve Elif'i ayrıca tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Melikgazi Belediyespor Kulübü taekwondo takımının başarıları ile Kayseri her zaman olduğu gibi şimdide taekwondo sporunun lokomotifi olmaya devam ediyor. Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ