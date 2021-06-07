Melikgazi Taekwondo Takımı Deafolimpik branşında takım halinde şampiyon oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi Taekwondo Takımı Deafolimpik branşında takım halinde şampiyon oldu

Melikgazi Taekwondo Takımı Deafolimpik branşında takım halinde şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Melikgazi Belediyespor taekwondo takımı Ankara'da yapılan deafolimpik taekwondo branşında toplamda 9 madalya 6 altın, 3 bronz madalya ile yıldız, genç ve büyükler kategorisinde altın madalya kazanarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldular.

Melikgazi Belediyespor taekwondo takımı Ankara'da yapılan deafolimpik taekwondo branşında toplamda 9 madalya 6 altın, 3 bronz madalya ile yıldız, genç ve büyükler kategorisinde altın madalya kazanarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldular.

Kayseri Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımını tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldızlar bayan kategorisinde Dudu Gökçe Pumak; ferdi ve pair de 2 kez Türkiye Şampiyonluğu, yıldız erkek kategorisinde Berat Bektaş ferdi ve pair de 2 kez Türkiye Şampiyonluğu, gençler kategorisinde Merve Çimen ferdi ve Türkiye şampiyonluğu, büyük bayanlar kategorisinde Türkan Teke ferdi de Türkiye şampiyonluğu pair de Türkiye üçüncülüğü, büyük erkekler kategorisinde Yasin Çimen ferdi ve pair de Türkiye üçüncülüğü aldı. Bu sonuçlar ile büyük bir başarıya imza attılar, şehrimizi ve ilçemizi gururlandırdılar. Gençlerimizi bu başarılarından dolayı kutluyor, ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum. Sporcularımız kendilerine verilen emeği hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Almış oldukları başarılar ile göğsümüzü kabartıyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Taekwondo Takımı Deafolimpik branşında takım halinde şampiyon oldu
Melikgazi Taekwondo Takımı Deafolimpik branşında takım halinde şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melikgazi Taekwondo Takımı Deafolimpik branşında takım halinde şampiyon oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:51:19. #1.13#

title