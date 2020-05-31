Melikgazi'de 750 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
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Melikgazi'de 750 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından günlük 25 ton atık toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Melikgazi'de 750 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
31.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:45

Melikgazi Belediyesi tarafından günlük 25 ton atık toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sıfır atık kampanyası ile ekonomiye katma değer sağlamak istediklerini belirtti.

Palancıoğlu, geri dönüşüm hizmetleri kapsamında 65 personel, 12 ambalaj atık toplama aracı ve 6 elektrikli toplama aracı ile hizmetlerine devam ettiklerini ifade etti.

Bu yıl 3 bin 500 bina, 131 bin dairede geri dönüşüm toplama çalışmalarının planlı yürütüldüğünü vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık ortalama 750 ton karışık ambalaj atığı toplanmakta ve tesisimizde ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmektedir. Kayseri'de ilk olan 1. sınıf atık merkezi belediyemiz tarafından kurulmuştur. Ayrıca pandemi sürecinde insanlar, birçok iş yeri ve okullar kapalı olduğundan dolayı evde durdukları için daha fazla ambalaj atığı çıkmaya başladı. Böylece daha çok çöp üretimi oldu. 'Her atık çöp değildir' sloganıyla başlatılan geri dönüşüm kampanyasında aylık ortalama 750 ton cam, kağıt, karton ve plastik atık toplayıp ekonomiye kazandırdık. Bu rakam günlük 25 tona tekabül ediyor. Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, doğal kaynaklar verimli kullanılacak, israf önlenecek ve atık miktarı azalacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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