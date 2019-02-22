?Melike Şahin "Kimin Izdırabı"ndan Geçti

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı şarkısı "Tutuşmuş Beraber" ile beğeni toplayan sanatçı; sözleri kendisine, ait olan yepyeni şarkısı "Kimin Izdırabı" ile dinleyicileri efkar dozu yüksek, hüzünlü bir yolculuğa çıkarıyor.

Erekli Tunç Stüdyoları'nda kaydedilen şarkının beste ve düzenlemesinde Can Kandaz'ın imzası bulunuyor.

Kendi şarkılarının yanı sıra farklı müzik tarzlarından pek çok eseri de kendine özgü naif ve güçlü yorumuyla seslendiren Şahin, "Kimin Izdırabı" ile gönüllerde ayrı bir yere oturacak.

Melike Şahin kimdir?

Melike Şahin, 1989, İstanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

2011-2017 seneleri arasında BaBa ZuLa'ya Türkiye ve dünya turnelerinde vokalist olarak eşlik etti; Avrupa, Meksika, Hindistan ve Avusturalya'da 250'nin üzerinde konser verdi.

2017 Cannes Film Festivali'nde, Tony Gatlif'in son filmi Djam'in dünya prömiyeri öncesinde konser verdi ve filmin soundtrack albümü için üç şarkı seslendirdi.

2017 Kasım ayında, Sony Music Türkiye etiketiyle Deli Kan adlı teklisini paylaştı. Dinleyiciden büyük beğeni toplayan şarkının aranjesi Cihan Mürtezaoğlu'na ait.

Sanatçı 2018 baharını da "Sevmek Suçsa Suçluyum" adlı teklisiyle selamladı. Aranjesi Can Güngör tarafından yapılan şarkının klibi dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Tony Gatlif tarafından çekildi.

2018 Eylül ayında "Tutuşmuş Beraber" şarkısını yayınlayan sanatçı konserlerine ve ilk albümü 'Merhem' için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Bültenler