Melike Altınışık kimdir? Melike Altınışık biyografisi!
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Melike Altınışık kimdir? Melike Altınışık biyografisi!

Melike Altınışık kimdir? Melike Altınışık biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

2003 yılında Lisans eğitimini Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde bölüm birincisi olarak tamamladı. Melike Altınışık, MAA Istanbul ve Seul ofislerinde ulusal ve uluslararası mimari çalışmalarına devam etmektedir. Melike Altınışık kimdir, kaç yaşında? Melike Altınışık nereli, mesleği nedir? Melike Altınışık hayatı ve biyografisi nedir?

2003 yılında Lisans eğitimini Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde bölüm birincisi olarak tamamladı. Melike Altınışık, MAA Istanbul ve Seul ofislerinde ulusal ve uluslararası mimari çalışmalarına devam etmektedir.Melike Altınışık kimdir, kaç yaşında? Melike Altınışık nereli, mesleği nedir? Melike Altınışık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MELİKE ALTINIŞIK KİMDİR?

1980 yılında Sakarya'da doğdu.2003 yılında Lisans eğitimini Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde bölüm birincisi olarak tamamladı. 2004-2006 yılları arasında Londra'da Architectural Association Design Research Laboratory'de Mimarlık ve Kentsel Tasarım üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Istanbul'da kendi mimarlık pratiği Melike Altınışık Architects (MAA) kurmadan önce, Londra'da 2006-2013 yılları arasında Zaha Hadid Architects Londra ofisinde Proje yürütücüsü olarak uluslararası platformda tecrübe edindi. 2004 yılında uluslararası platformda başlayan profesyonel mimari çalışmaları ile uzmanlığını, master-plan, yüksek yapılar; konferans merkezi, müze gibi kültürel yapı tasarımlarından özel üretim mobilya tasarımlarına, farklı ölçeklerde, geniş bir yelpazede geliştirdi. Tasarımları ile Europe 40 under 40, FEIDAD Tasarım Ödülü (Far Eastern International Digital Architecture Design Award) ve İsviçre Sanat Ödülü (Swiss Arts Award) gibi birçok prestijli ödül aldı. Çeşitli ulusal, uluslararası ve davetli mimari proje yarışmalarında, konferanslarda, sergilerde ve yayınlarda yer aldı. MAA Projeleri arasında İstanbul'da yapımı devam eden fütüristik yapıdaki 369 metrelik "Istanbul TV ve Radyo Kulesi" ile Güney Kore'nin Seul şehrinde ki dünyanın ilk öncü"Robot Bilimi Müzesi" yer almaktadır. Melike Altınışık, MAA Istanbul ve Seul ofislerinde ulusal ve uluslararası mimari çalışmalarına devam etmektedir.

Melike Altınışık kimdir? Melike Altınışık biyografisi!
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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